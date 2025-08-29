Скидки
Глейхенгауз — о Петросян: выбрали тактику тишины и две лучшие программы, не даем интервью

Глейхенгауз — о Петросян: выбрали тактику тишины и две лучшие программы, не даем интервью
Аудио-версия:
Комментарии

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, высказался об участии своей подопечной, двукратной чемпионки России Аделии Петросян в квалификационном турнире к Олимпийским играм, который пройдёт в Пекине. По словам специалиста, для девушки оставили две лучшие программы прошлых лет, так как их пока что не видела международная аудитория.

– Почему Аделии Петросян оставили [старую] программу?
– Мы выбрали тактику тишины: сейчас практически не даем интервью по поводу Аделии, она не дает интервью, мы не рассказываем о подготовке и так далее. Поэтому все, что я могу сказать: мы выбрали две лучшие программы из тех, которые мы ставили и которые больше всего, по нашему мнению, «легли» на Аделии. И в которых она была органична.

Поэтому это скорее тактический ход, учитывая, что никто на международной арене вживую не видел ни одну из ее программ. А как мы знаем, люди в олимпийский сезон возвращали свои лучшие постановки, даже их катая весь цикл. Возьмем Юдзуру Ханю, Нэйтана Чена и так далее. Поэтому в данном случае мы показываем миру две абсолютно новые программы.

– Перед крупными турнирами лучше не рисковать и не брать что-то новое, а лучше сделать то, что точно получится?
– Всегда все по-разному. Тактика зависит от множества факторов, и в данном случае мы выбрали вот такую тактику. И еще мне кажется, что надо ориентироваться на спортсмена. Здесь мы не то что такие: «Будешь катать эти программы, и мы их не трогаем». Мы поработали и поменяли очень много – и движения, и хореографию в каждой из программ, особенно в короткой. Мы не стали выкладывать постановочный процесс, чтобы не изображать из себя, что мы новое поставили что-то. Но работу мы проводили и до ума некоторые моменты довели, – сказал Глейхенгауз в шоу «Каток».

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.

