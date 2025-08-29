Скидки
Фигурное катание

Глейхенгауз — о Петросян и Гуменнике на ОИ: вероятность на первое место после КП — нулевая

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, заявил, что россиянам, двукратной чемпионке России Аделии Петросян и двукратному победителю финала Гран-при России Петру Гуменнику, будет очень тяжело выступать на Олимпийских играх. По словам специалиста, у спортсменов практически не будет шансов занять первое место после короткой программы, так как им не хватит надбавок и компонентов. При этом теоретически выиграть Олимпиаду благодаря успешному выступлению в произвольной они могут.

«Прошлая и позапрошлая Олимпиады, сейчас говорим про женское [соревнование]: выходили катать короткую программу Алина Загитова, Женя Медведева, потом Камила [Валиева], Аня [Щербакова], Саша [Трусова]. Они выходили с расчётом на то, что, если они выполняют свою программу, они занимают первое-второе место. Все понимали. Если они что-то сорвут – то они куда-то могут «улететь».

Но, по сути, при хорошем катании они точно все понимают [возможное место]. Потому что есть баллы по сезону, есть понимание, есть рейтинг – они катаются в последних разминках, всё понятно. Здесь как они откатаются – что Аделия, что Петя – вероятность занять после короткой программы первое место практически нулевая. Я говорю про Олимпиаду.

Потому что есть система баллов. Спортсмен, предположим, должен набрать 82 балла, но на Олимпиаде получит 76 вместо 82. Потому что он не получит GOE, компоненты и, скорее всего, дорожку даже четвёртого уровня. А, скорее всего, третьего там поставят.

И всё, ты получишь 76 баллов. Это ещё всё хорошо, ты попал в последнюю разминку – это успех. И вот если ты ещё в произвольной выдашь снова максимум, теоретически шансы выиграть у тебя есть. Но так, что ты просто «первый-первый», это практически невозможно», – сказал Глейхенгауз в шоу «Каток».

