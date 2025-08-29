Загитова — о покупке квартиры в Москве: все решения по ремонту буду принимать я

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала подробности покупки квартиры в Москве.

— Сколько квадратов и комнат?

— Достаточно, чтобы не потеряться (смеётся). На самом деле, мне важно было, чтобы в квартире я чувствовала себя очень комфортно вне зависимости от количества квадратов.

— Как будете делать ремонт?

— Конечно, все решения буду принимать я. Но сам процесс лучше доверить профессионалам.

— Когда построят?

— Уже совсем скоро! В декабре этого года! — приводит слова Загитовой Sport24.

В текущем году Загитова представила публике новое ледовое шоу «Ассоль». Премьера состоялась в конце июня в Санкт-Петербурге, рок-мюзикл был поставлен по мотивам «Алых парусов» Александра Грина. Сама Загитова исполнила в постановке главную роль, в качестве антагонистки выступила Евгения Медведева.