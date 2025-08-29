Тренер Жулин считает, что экс-президент МОК Томас Бах уничтожил Камилу Валиеву

Серебряный призёр Олимпиады, а ныне известный тренер в танцах на льду Александр Жулин заявил, что экс-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах уничтожил чемпионку мира среди юниоров Камилу Валиеву на Олимпийских играх в Пекине. Там стало известно, что в пробе фигуристки нашли допинг. Жулин вспомнил об этой ситуации, когда отвечал на вопрос по поводу превращения спорта в политику.

«Мне кажется, где-то, наверное, в 2022 году, когда в Пекине Валиеву уничтожили. Там прям уже было… Когда Бах начал уничтожать Валиеву, Тутберидзе. Какое ты право имеешь? Ты — председатель МОК, Международного олимпийского комитета. И вот с него началось.

Есть ещё Себастьян Коу (Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций. — Прим. «Чемпионат») — страшный русофоб. Конца-края сейчас не вижу. И не понимаю, какие предпосылки должны произойти, чтобы нас начали с радостью обратно принимать. Ну хотя бы без радости, что ли!

Просто звание чемпион мира — это когда ты чемпион всего мира, соревнуешься с миром, со всеми мировыми спортсменами, какой бы они национальности ни были, какой бы организации… Кем угодно они могут быть! Но ты соревнуешься с лучшими представителями мира в этом виде спорта. В этом есть какой-то очень серьезный смысл. Когда ты стоишь на пьедестале чемпионата мира или Олимпийских игр, то чувствуешь, что ты прям крутой, прям настоящий чемпион всего мира!

А сейчас мы этого, к сожалению, не можем сказать. Мы можем просто смотреть чемпионаты мира, чемпионаты России — и сравнивать. Могли бы мы там быть в сильнейшей разминке? Но мы можем об этом только говорить. В кулуарах посидеть: «Слушай, а мы-то даже лучше, чем они!» Но для того чтобы это действительно было правдой, вы должны выйти на соревнования, посостязаться, и судьи должны вам поставить оценки. Но вот так пока сейчас живём», — приводит слова Жулина RTVI.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.