Главная Фигурное катание Новости

Авербух — о Худайбердиевой: очень голодный до работы тренер. Придёт к своей группе

Авербух — о Худайбердиевой: очень голодный до работы тренер. Придёт к своей группе
Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух высказался о решении чемпионки России в танцах на льду Елизаветы Худайбердиевой начать работу тренером.

«У нас сейчас есть старший тренер Худайбердиева, которая прекрасно гоняет по всем каткам, [у неё] горят глаза. Я видел, как она приезжает: это неформально, но это работа, она хочет исправить [недочёты]. Она очень голодный до работы тренер, я бы так сказал. Давно такого не видел. Вот она приехала в группу Елены Масленниковой работать с ребятами, и можно формально пальцем показать: вот здесь недочёт, здесь дорожка не понравилась, здесь исправляйте… Но она сама носится на коньках, сама [может] объяснить. Я считаю, что в данной ситуации это хорошее, правильное решение. Хотя, конечно, думаю, что Лиза придёт к своей какой-то группе, когда ты отвечаешь за всё», — сказал Авербух в эфире шоу «Каток».

В это межсезонье стало известно, что Елизавета Худайбердиева и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность для них попасть на Олимпийские игры.

После Елизавета начала работать в ФФККР в качестве старшего тренера юниорской сборной России по фигурному катанию.

