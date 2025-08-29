ФФККР опровергла новость об участии Степановой и Букина в ледовом шоу в Италии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что организация не получала никаких запросов на участие четырёхкратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина в шоу Bol on Ice, которое состоится в Италии 10 января 2026 года. Информацию об этом назвали фейком.

«Степанова с Букиным не будут выступать в Италии, мы не получали никаких запросов. Если внимательно посмотреть, они были там участниками несколько лет назад. На 2026 год даже не обсуждалось, кто будет там участвовать. Мы бы были только за, но фейков, к сожалению, всё больше и больше», — приводит слова Когана ТАСС.

Напомним, в феврале 2025 года в Италии пройдут Олимпийские игры. Степанова и Букин не получили нейтральный статус, поэтому не смогут принять участие в соревнованиях.