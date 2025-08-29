Скидки
Фигурное катание

«Петя говорит: там некому проигрывать». Авербух заявил, что Гуменник победит в Пекине

«Петя говорит: там некому проигрывать». Авербух заявил, что Гуменник победит в Пекине
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух заявил, что двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник обязан победить на квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026, который пройдёт в Пекине.

«Я у Пети спросил – даже Петя говорит: ну, там некому проигрывать. У нас пресса может вскочить на броневичок, что всё [сделано], уже всё выиграли. Просто [надо] отдавать отчёт уровню этого турнира, на котором, вполне возможно, дай бог, будет два первых места. И всё – начнутся крики о том, что «уже победили». То есть мы пытаемся рассказать зрителям в данной ситуации, что в общем уровень этого турнира не очень серьёзный. У девочек посерьёзнее», – сказал Авербух в эфире шоу «Каток».

Для олимпийского сезона-2025/2026 Авербух поставил Гуменнику произвольную программу.

Комментарии
