Ротенберг пожелал Петросян и Гуменнику побед в преддверии отбора на Олимпиаду

Ротенберг пожелал Петросян и Гуменнику побед в преддверии отбора на Олимпиаду
Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг пожелал удачи российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику перед стартом отборочного турнира на Олимпийские игры — 2026.

— Что пожелали бы нашим нейтральным атлетам, которые будут отбираться на Олимпиаду в Милане?
— В Корею мы летали в 2018 году, выиграли Олимпиаду. Только побед!

— Как вы относитесь к концепции выступлений в нейтральном статусе?
— Знаете, могу судить только по тому, как мы ездили в Корею. Мы смогли согласовать форму, нашли решение, как можем использовать флаг, гимн. Это вопрос уже к тем функционерам, которые находятся в сотрудничестве с международными организациями, я не в праве комментировать. Могу только сказать, что в Корее в 2018 году мы стали олимпийскими чемпионами, очень благодарны, что нам дали возможность там участвовать, мы там выиграли, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

