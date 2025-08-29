«Пистолетик Агаты никто не смог повторить». Ротенберг — о помощи фигуристок хоккеистам

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о важности качественного катания на льду для хоккеистов.

— Чему фигуристы могут научить хоккеистов?

— Мы увидели, что тот пистолетик, который делала девушка по имени Агата (Петрова. — Прим. «Чемпионата»), никто не смог повторить. Ребята могут много говорить, но, когда приходит девочка, которая лучше их катается, понимаешь, что нужно уделить внимание катанию. Основа хоккея — это катание. Конечно, когда девочки приходят, показывают какие-то вещи… Если бы каждый наш игрок смог сделать такой пистолетик, поверьте мне, команда «Динамо» Санкт-Петербург с учётом катания показывала бы результаты намного выше. Но это не такие простые вещи, мы говорим в целом, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялся мастер-класс Романа Ротенберга для хоккейного клуба «Динамо». Участие в мероприятии приняла российская фигуристка, ученица Алексея Мишина Агата Петрова.