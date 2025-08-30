Косторная: мы с Гошей много взвешивали, родить ребёнка — это ведь не собачку завести

Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная поделилась тем, как принимала решение о рождении ребёнка. По её словам, она была обеспокоена состоянием своего здоровья и поэтому отважилась на смелый шаг, заранее обсудив всё со своим супругом Георгием Куницей.

«Мы с Гошей понимали, что объективно никакая Олимпиада нам в ближайшее время не светит, смешно об этом даже говорить. Наш вид спорта довольно сложный, высококоординированный. Особенно это касается парного катания, где не всё и не всегда зависит только от тебя. Два года я летала с поддержек, с выбросов, с подкруток, то есть падала на лёд с довольно большой высоты и много чего себе ломала. Но дело даже не в этом — в конце концов, от падений и травм никто на льду не застрахован.

Просто я понимала, что до 2030 года, если рассматривать следующую Олимпиаду, ещё очень много времени. Что может случиться с телом за это время, если уже сейчас, в 22, мой анамнез — находка для любого врача, не только травматолога? Сможет ли тело спустя ещё пять лет таких тренировок быть способным к семье, к появлению детей? Понятно, что спорт — это образ жизни, стиль жизни, любовь, но всё равно же хочется, чтобы как у людей было: семья, дети. Чтобы не страдать в 50 лет, если сам эту возможность упустил.

Мы с Гошей очень много всего взвешивали, прежде чем прийти к такому решению. Родить ребёнка — это ведь не собачку завести. Когда стали консультироваться с врачами, сдавать анализы, выяснилось, что всё не слишком радужно. Так что беременность реально стала для нас обоих большим новогодним подарком», — цитирует Косторную RT.