«Другого бы зашивать увезли». Косторная сообщила об опасном моменте во время беременности

Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала о риске тренировок на льду во время беременности, а также вспомнила опасный случай, произошедший с ней в больнице.

«Выйти на лёд и просто покататься — это для меня абсолютно не риск. Даже в нынешнем положении я могу показать некоторые элементы, повращаться. Упала за время беременности всего один раз — и то не на льду, а в больнице, когда меня положили на сохранение: в коридоре после уборки не успели поставить табличку, что мокрый пол, вот я и навернулась, выходя из кабинета. Повезло, что спортсменка и распластаться на полу в шпагате для меня норма. Был бы на моём месте другой человек — его бы реально зашивать увезли.

На льду же за все восемь с половиной месяцев ни разу опасных ситуаций не возникало. Понятно, что я не прыгаю, не делаю ничего сложного. Но от необходимости контролировать каждый свой шаг порядком устала», — приводит слова Косторной RT.