Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Просила, чтобы она была лёгкой». Косторная — о выборе новой партнёрши для Куницы

«Просила, чтобы она была лёгкой». Косторная — о выборе новой партнёрши для Куницы
Алёна Косторная, Георгий Куница
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Европы — 2020 Алёна Косторная рассказала, как Анастасия Коробейникова стала новой партнёршей её супруга Георгия Куницы. Ранее стало известно: чтобы подтвердить спортивный разряд, фигурист в первой половине сезона будет выступать в паре с другой спортсменкой.

«Нам нужна была девочка определённого возраста, которая имела бы определённый разряд и каталась бы в паре. Единственное, о чём я попросила, — чтобы она по возможности была лёгкой, чтобы не сорвать спину. Настя подошла идеально. Во-первых, она давно катается у Сергея Сергеевича [Рослякова], просто в какой-то момент осталась без партнёра. Во-вторых, мы сразу сумели договориться о взаимовыгодных условиях, при которых все остаются в выигрыше, даже несмотря на то что это история всего на один сезон. И для Гоши, и для Насти это прекрасная возможность продолжать тренировки — всегда ведь лучше кататься в паре, чем одному. Есть возможность расти, получить разряд, никто не ограничивает ребят в количестве соревнований», — приводит слова Косторной RT.

Материалы по теме
«Другого бы зашивать увезли». Косторная сообщила об опасном моменте во время беременности
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android