«Просила, чтобы она была лёгкой». Косторная — о выборе новой партнёрши для Куницы

Чемпионка Европы — 2020 Алёна Косторная рассказала, как Анастасия Коробейникова стала новой партнёршей её супруга Георгия Куницы. Ранее стало известно: чтобы подтвердить спортивный разряд, фигурист в первой половине сезона будет выступать в паре с другой спортсменкой.

«Нам нужна была девочка определённого возраста, которая имела бы определённый разряд и каталась бы в паре. Единственное, о чём я попросила, — чтобы она по возможности была лёгкой, чтобы не сорвать спину. Настя подошла идеально. Во-первых, она давно катается у Сергея Сергеевича [Рослякова], просто в какой-то момент осталась без партнёра. Во-вторых, мы сразу сумели договориться о взаимовыгодных условиях, при которых все остаются в выигрыше, даже несмотря на то что это история всего на один сезон. И для Гоши, и для Насти это прекрасная возможность продолжать тренировки — всегда ведь лучше кататься в паре, чем одному. Есть возможность расти, получить разряд, никто не ограничивает ребят в количестве соревнований», — приводит слова Косторной RT.