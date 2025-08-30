Москвина ответила, почему Гуменник покажет новую короткую программу перед Пекином

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о новой короткой программе двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника.

«Почему Гуменник выступит на мастер-классе в Игоре перед турниром в Пекине? Не буду звонить тренеру Аделии Петросян, узнавать, что у них, какую тактику они выбрали перед турниром. Петру Гуменнику, как решила его наставник, как решил наш тренерский коллектив, необходимо выступить перед зрителями с новой программой, чтобы довести все моменты до совершенства, чтобы выступить достойно на отборочных соревнованиях в Пекине», — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее появились подробности программ на новый олимпийский сезон-2025/2026 двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника. В короткой программе спортсмен расскажет историю из фильма «Парфюмер». Постановщиком выступил Даниил Глейхенгауз.