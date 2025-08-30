Москвина ответила, до какой степени Галлямов восстановился после травмы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о состоянии здоровья Александра Галлямова, выступающего в парном катании.

«Александр Галлямов вчера праздновал день рождения. Полностью он восстановится к главным стартам, сейчас он восстановился до той степени, которая нужна для текущего момента сезона, для конца августа. Увидим ли мы пару Мишина/Галлямов на контрольных прокатах сборной России? Если вы там будете, то увидите. На этапах Кубка Санкт-Петербурга — нет, это было бы не целесообразно, даже если бы не было травмы», — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.