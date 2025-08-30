Скидки
Москвина ответила, почему некоторые фигуристы её клуба пропустили мастер-класс в Игоре

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина ответила, почему некоторые фигуристы её клуба пропустили мастер-класс в Игоре.

«Когда выбираю состав участников, я прежде всего смотрю, кто может принять участие из нашего клуба, из нашей школы. Антон Тариэльевич Сихарулидзе решил назвать её клубом, когда основывал школу.

Если кто-то на сборах, болеет, то приглашаем других спортсменов. Например, не будет Анны Москалёвой и Артёма Родзянова, у них соревнования через два дня. Будет выступать Юко Кавагути, она выступала с Александром Смирновым, который сейчас тренер, это возможность показать связь поколений. Они принимают участие в жизни тех фигуристов, которых мы тренируем. Раньше приглашала учеников Алексея Мишина, Кирилла Давыденко, Людмилы и Николая Великовых. Мастер-класс должен быть компактным, примерно час выступлений и полчаса занятия с детьми — достаточно для удовольствия и общения», — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

