Москвина прокомментировала распад пары из своей группы после прокатов сборной России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о распаде пары Дмитрий Родионов/Альбина Камалдинова.

«Дмитрий Родионов разместил объявление о поиске партнёрши? Тренерский коллектив нашего клуба решает, каким образом продолжать совершенствовать мастерство наших спортивных пар. Если мы делаем изменения в составе команды, в составе пары, то это продиктовано насущной необходимостью», — передает слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Альбина Камалдинова и Дмитрий Родинов выступали на контрольных прокатах сборной России среди юниоров в Новогорске на прошлой неделе. Сейчас объявление Родионова о поиске партнёрши висит на одном из сайтов, посвящённых фигурному катанию.