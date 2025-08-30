Скидки
Галлямов — о возвращении на лёд после травмы: понял, ради чего стоит кататься

Галлямов — о возвращении на лёд после травмы: понял, ради чего стоит кататься
Чемпион мира, Европы и России в парном катании Александр Галлямов высказался о своём возвращении на лёд после травмы.

«Это непередаваемые эмоции. С марта до июля мы не выступали на публике. Когда выходил первый раз, присутствовало волнение, это приятное чувство, но и приятно с ним справляться. Когда в прошлый раз выступили, понял, ради чего стоит дальше кататься, это сложно передать словами», – передает слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Из-за травмы партнёры Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях. Ранее СМИ сообщали, что Галлямов успешно исполнил первый после повреждения одинарный аксель. Ранее стало известно, что парники не получили нейтральный статус для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм.

