Фигурное катание

Пётр Гуменник отказался от общения с прессой на мастер-классе клуба Москвиной в Игоре

Двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник отказался от общения с прессой на мастер-классе клуба заслуженного тренера России по фигурному катанию Тамары Москвиной в Игоре. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На мастер-классе Гуменник представил новую короткую программу на олимпийский сезон. Она поставлена на музыку из фильма «Парфюмер» Тома Тыквера, в роли хореографа выступил Даниил Глейхенгауз.

Пётр Гуменник выступит в квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026, который пройдёт в период с 19 по 21 сентября в Пекине (Китай). Произвольную программу для фигуриста поставил серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух.

