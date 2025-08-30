Галлямов: у «Зенита» сложный период, болельщик в такой момент проверяется на стойкость

Чемпион мира по фигурному катанию и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) Александр Галлямов высказался о трудностях, с которыми столкнулся «Зенит» в текущем сезоне, подчеркнув, что остаётся болельщиком санкт-петербургского клуба.

«Если сравнивать «Зенит» с другими командами, то когда только начинаешь сезон, к концу они просто сдуваются. И, конечно, важно провести ровный, стабильный сезон. Но не бывает такого, чтобы всегда был положительный результат.

Всегда бывают спады, это нормально. Возьмём, например, «Ювентус». Сколько лет они доминировали в чемпионате Италии, а сейчас у них непростые времена. У «Зенита» сложный период, и болельщик в такой момент проверяется на стойкость.

Настоящий болельщик поддерживает команду в самые трудные времена, когда это больше всего нужно. Я настоящий болельщик. Буду в первых числах сентября уже на «Газпром-Арене», – сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.