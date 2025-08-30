Скидки
date 2025-08-30

Угожаев — о новой короткой программе: перевод песни читал, всё прилично

Угожаев — о новой короткой программе: перевод песни читал, всё прилично


Российский фигурист Николай Угожаев поделился мнением о музыкальном сопровождении, которое он использует в своей новой короткой программе.

«Слушаю ли французский рэп, как в короткой программе? Читал ли перевод? Перевод песни читал, всё прилично (улыбается). В целом такую музыку не слушаю, идею предложил Николай Юрьевич, мы посмотрели, сделали, понравилось сразу. Выгляжу в этом по-другому.

Долго ли работали над программой? Ставить начали в апреле, до сих пор дорабатываем, прошло уже четыре месяца. Каждая программа дорабатывается весь сезон», – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

