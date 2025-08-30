Галлямов рассказал, что они с Мишиной выступили в «Игоре» с ретропрограммой

Чемпион мира по фигурному катанию и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) Александр Галлямов рассказал, с какой программой он выступал в паре со своей партнёршей Анастасией Мишиной на мастер-классе, который проходил в ледовом дворце курорта «Игора».

«У меня был привычный для всех костюм, его уже видели. У Насти была презентация платья, ещё перед контрольными прокатами, в 2022 году приняли решение наши тренеры, что гораздо лучше будет выступать в голубом платье.

Сам номер для всех уже был забытым, мы его очень давно катали. Сам не сразу вспомню, когда его исполняли», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.