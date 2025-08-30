Скидки
«Спросите у Влада Дикиджи». Угожаев — о синдроме второго взрослого сезона

«Спросите у Влада Дикиджи». Угожаев — о синдроме второго взрослого сезона
Победитель одного из этапов Гран-при России прошедшего сезона-2024/2025 Николай Угожаев высказался о синдроме взрослого сезона. Последний раз Николай выступал в качестве юниора в сезоне-2023/2024.

«Как справляться с синдромом второго сезона? Задайте этот вопрос Владиславу Дикиджи, у которого второй взрослый сезон ещё лучше, чем первый (улыбается). Мне кажется, это просто стереотип. У каждого по-разному, я надеюсь, что сезон будет ещё лучше», – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В начале сезона Угожаев одержал победу на мемориале Панина-Коломенкина, обойдя Евгения Семененко и Владислава Дикиджи. Также Николай оказался лучшим на этапе Гран-при России в Красноярске и стал победителем чемпионата России по прыжкам. При этом успешно выступить на двух главных стартах года Угожаеву не удалось. На чемпионате России он занял 14-е место, на финале Гран-при России — седьмое.

