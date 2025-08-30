Фигурист Угожаев высказался о фильме про Формулу-1 с Брэдом Питтом

Российский фигурист Николай Угожаев поделился мнением о фильме про Формулу-1, в котором снялся известный голливудский актёр Брэд Питт, отметив, что ему понравился фильм.

«Приходила ли в голову идея поставить программу в стиле Формулы-1? На самом деле не приходила. Не представляю пока что, как это можно совместить. Музыка красивая, прикольная, но, мне кажется, она не очень подходит к нашему виду спорта.

Фильм недавний про Формулу-1 смотрел, очень понравилось. Конечно, многое приукрашено, но фильм очень крутой. Всем советую (улыбается)», – передает слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.