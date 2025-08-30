Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Угожаев высказался о фильме про Формулу-1 с Брэдом Питтом

Фигурист Угожаев высказался о фильме про Формулу-1 с Брэдом Питтом
Комментарии

Российский фигурист Николай Угожаев поделился мнением о фильме про Формулу-1, в котором снялся известный голливудский актёр Брэд Питт, отметив, что ему понравился фильм.

«Приходила ли в голову идея поставить программу в стиле Формулы-1? На самом деле не приходила. Не представляю пока что, как это можно совместить. Музыка красивая, прикольная, но, мне кажется, она не очень подходит к нашему виду спорта.

Фильм недавний про Формулу-1 смотрел, очень понравилось. Конечно, многое приукрашено, но фильм очень крутой. Всем советую (улыбается)», – передает слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
«Спросите у Влада Дикиджи». Угожаев — о синдроме второго взрослого сезона
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android