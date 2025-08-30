«Друзья, семья, шашлыки». Мишина и Галлямов — о мастер-классе в Игоре

Чемпионы мира по фигурному катанию и бронзовые призёры Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) Александр Галлямов и Анастасия Мишина высказались о мастер-классе, который проходил в ледовом дворце курорта «Игора».

Мишина. Мне очень нравится, что это не совсем близко к городу, участки не очень близко друг к другу, а вокруг много деревьев. Кажется, что ты живёшь в лесу. Приятно, что сразу после мастер-класса мы обычно разъезжаемся по дачам. И это обычно друзья, семья, шашлыки, природа. Это прекрасно.

Галлямов. Когда выезжаешь из города, нет рутины, городской суеты. Приезжаешь просто насладиться свежим воздухом, чтобы оставить городские проблемы. Едем на дачу, на шашлыки, – передаёт слова Мишиной и Галлямова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.