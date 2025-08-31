Скидки
Фигурное катание

Чемпион Европы Смирнов — об отстранениях россиян: это всё была политика чистой воды

Чемпион Европы Смирнов — об отстранениях россиян: это всё была политика чистой воды
Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов, а ныне тренер в спортивном клубе Тамары Москвиной, а также владелец собственного клуба фигурного катания «Мастер» высказался об отстранении российских спортсменов.

– Всё больше видов спорта возвращается на международную арену. Это позитивный тренд?
– Прекрасная тенденция! И мне кажется, что все уже начинают понимать, что это всё была чистая политика. Чистой воды.

– Следили за другими видами спорта? За фехтованием, водными видами спорта…
– На сборах как раз были во время ЧМ по фехтованию, ЧМ по самбо, ЧМ по плаванию и другим водным видам. Болели за наших ребят, за девочек. Следим, конечно, наши пловцы большие молодцы, привезли столько медалей. Это успех! — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

