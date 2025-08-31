Чемпион Европы Смирнов выразил уверенность в успешном выступлении Гуменника и Петросян

Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов, ныне тренер в спортивном клубе Тамары Москвиной, а также владелец собственного клуба фигурного катания «Мастер» поделился ожиданиями от выступления Аделии Петросян и Петра Гуменника на предстоящих международных стартах.

– Аделии Петросян и Петру Гуменнику будет тяжело выступать на международном турнире после долгого отсутствия кого-либо из России уже три с лишним года? Прорывать дорогу в этот мир.

– Ребята справятся с этим на ура, я в них верю. Вы сами сегодня видели подготовку, Пётр в прекрасной форме, отличные программы, прекрасный тренерский состав. Он не молодой совсем человек, не совсем мальчишка.

Пётр уже бывал на международных соревнованиях. Уверен, что ни для него, ни для Аделии не составит труда взять себя в руки и выдать нужный результат. Возможно, менее эмоционально прокатать, но чище, чтобы набрать нужные баллы и спокойно отобраться на Игры, — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.