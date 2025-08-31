Смирнов — о Мишиной и Галлямове: ребятам было тяжело пережить непопадание на ОИ

Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов, ныне тренер в спортивном клубе Тамары Москвиной, а также владелец собственного клуба фигурного катания «Мастер» высказался о недопуске Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на Олимпиаду-2026.

– Вы наверняка часто общаетесь с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Насколько им тяжело было переживать всю историю с недопуском?

– Ребятам было тяжело всё это пережить, но, с другой стороны, у них были другие задачи. Александр получил травму, он залечивался. У ребят была поставлена задача как можно скорее вернуться в строй, вернуть прежнее физическое состояние, все свои элементы, поставить новые программы. У них было очень много работы и банально не было времени на всё это отвлекаться.

– То есть на фоне восстановления от травмы об Олимпиаде даже не думали?

– Не так сильно уже переживали на этот счёт, мысли о восстановлении закрыли все переживания. Буквально дали одно-два интервью на этот счёт и всё, ребята уже ушли восстанавливаться и потом приступили к тренировкам, — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.