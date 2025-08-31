Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Александр Смирнов — о нейтральном статусе: все прекрасно понимают, откуда этот спортсмен

Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов, ныне тренер в спортивном клубе Тамары Москвиной, а также владелец собственного клуба фигурного катания «Мастер» высказался о нейтральном статусе российских спортсменов.

– Про нейтральный статус в такой формации все уже забыли? Те же пловцы – в любом случае герои страны.
– Конечно, забыли! Это только какая-то другая иконка в углу экрана – и всё. Мы читаем фамилии, все читают и все прекрасно знают, прекрасно понимают, откуда этот спортсмен, где он выступал.

Мы часто видим и иконку другого флага в командах из других страны, но также понимаем, что это наши ребята. Всех знаем, все их знают. Они успели перейти в другие сборные, нашли такой выход, однако всё равно могут считаться представителями нашей спортивной школы, и все это понимают.

Конечно, когда развевается флаг России после победы, звучит гимн – это приятно, это незабываемые эмоции. Но главное – это тот факт, что наши российские спортсмены снова выступают и побеждают. И реализуют свой потенциал, — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

