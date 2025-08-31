Тренер Смирнов выразил надежду, что Мишина и Галлямов будут выступать до 2030 года

Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов, ныне тренер в спортивном клубе Тамары Москвиной, а также владелец собственного клуба фигурного катания «Мастер» считает, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов имеют шанс выступить на Олимпиаде-2030.

– На ваш взгляд, Мишина с Галлямовым смогут дотянуть до Олимпиады-2030?

– Очень бы этого хотелось, всё будет зависеть только от ребят, от их настроя. Опять же, и Тамара Николаевна, и я лично, и весь коллектив готовы помогать, поддерживать, делиться опытом – делать всё что угодно, только лишь бы поддержать ребят, помочь им с мотивацией.

Потому что все понимают, что класс у них очень высокий, и даже после травмы ребята очень красиво катаются, и презентация какая, и выбросы. Всё на месте, — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.