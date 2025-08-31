«Давно не держались даже за руки». Александр Смирнов — о выступлении с Юко Кавагути

Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов, ныне тренер в спортивном клубе Тамары Москвиной, а также владелец собственного клуба фигурного катания «Мастер» высказался о выступлении с Юко Кавагути.

– Какие впечатления у вас остались от мастер-класса? Редкий случай, когда не только стоите у бортика, но и сами выходите на лёд.

– Тамара Николаевна умеет удивлять, пригласила Юко Кавагути и заставила тряхнуть стариной. Очень неожиданно, приятно, давно не держались даже за руки, не то чтобы кататься вместе, делать поддержки.

– Не тренируетесь сейчас? Уже забытые ощущения от выступления?

– Нет времени, вообще не успеваю. Много работы с ребятами, помимо того, что мы работаем с юниорскими парами в клубе Тамары Москвиной, я продолжаю работать в своём же клубе «Мастер».

– В жизни не так часто сейчас пересекаетесь с Кавагути?

– Редко получается с ней встречаться, чаще видимся перед соревнованиями, она судит, а я привожу ребят — либо одиночников, либо парников — выступать.

Буквально перекидываемся с ней парой слов, но такого, чтобы где-то посидеть, поболтать, как раньше, сходить в театр – такого нет. Я хочу, но банально нет времени. То у Юко какие-то дела, то у меня. У всех много работы. Юко судит, а я тренирую, — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.