Александр Смирнов подтвердил информацию о распаде пары клуба Москвиной после прокатов

Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов, ныне тренер в спортивном клубе Тамары Москвиной, а также владелец собственного клуба фигурного катания «Мастер» сообщил о распаде пары Альбина Камалдинова/Дмитрий Родионов.

– Какие ожидания от предстоящего сезона у ваших спортсменов?
– Очень бы хотелось, чтобы наши ребята, София-Диана Касинс с Александром Брегеем ворвались в сборную, оказались на пьедестале, поборолись за лидерство в сборной. Потому что пары серьёзные, мы только что вернулись с ними с контрольных прокатов в Новогорске, увидели соперников. Ребята тоже достойные, хорошие, но какие-то преимущества у нас есть, какие-то у них.

– На прокатах выступала пара Альбина Камалдинова/Дмитрий Родионов. Она распадается?
– Пара распадается, Дмитрий сейчас ищет себе партнёршу, а Альбина уже нашла себе мальчика из Санкт-Петербурга, они уже приступили к тренировкам и скатываются под руководством Артура Минчука, — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

