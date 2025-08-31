«Плющенко… А он есть? Не знаю». Рудковская раскритиковала Тутберидзе за неуважение

Продюсер Яна Рудковская высказалась о противостоянии Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе в шоу Евгении Медведевой «БеСкомментариев». Она раскритиковала отношение главы «Хрустального» к конкуренту, назвав его «полнейшим неуважением».

«Правильнее сказать, что у меня к ней неоднозначное отношение. У меня есть отношение к ней до её интервью, которое я увидела недавно, и после. Начну с последнего: мне прислали кусочек интервью, в нём Борисов задаёт такой же вопрос: «А какое оно, противостояние Плющенко и Тутберидзе?» Этери Георгиевна же, многозначительно смотря на ведущего, говорит: «А он есть?» Вот так отвечает на вопрос. Очень короткое предложение. На что Борисов, который даже не представляет, что такое фигурное катание, не знает все его подковёрные игры, отвечает: «Не знаю». Она в ответ: «И я не знаю».

«Плющенко… А он есть? Не знаю». Конечно, после этого интервью как я могу к ней относиться? Это как минимум странный ответ человека, который варится 24/7 в спорте, посвятил свою жизнь фигурному катанию. Безусловно, Евгений является мастодонтом в тренерстве. Евгений является выдающимся российским одиночником и действительно мировой легендой спорта, самым титулованным спортсменом этого века и делит с Йиллисом Графстрёмом четыре олимпийские медали. У человека четыре олимпийские медали в четырёх различных олимпиадах, 10 чемпионатов России, семь — Европы, три — мира, он выиграл четыре финала Гран-при. Ты можешь его не уважать как тренера или не считаться с ним как с тренером, но сказать про такого человека, который в спорте достиг… Ну, нет такого второго, да? Ты-то как раз в спорте ничего не достигла. Извини, я даже пыталась найти хоть одно её выступление. Тарасову Татьяну Анатольевну нашла, Мишина Алексея Николаевича с Москвиной Тамарой Николаевной нашла. Её я не нашла. Ты состоялась как тренер — молодец, никто не спорит. Но ты как можешь сказать про своего коллегу: «А он есть?»

Это странно. Почему? Потому что, если мы возьмём взрослых, всегда было противостояние: Муравьёва с Акатьевой, Муравьёва с Петросян. Прошлый сезон: Игнатов против Самсонова и Мозалёва. Среди юниоров: Алексакин и Сарновский против Федотова, Костылева против Базылюк и Двоеглазовой. Первое-второе места. То есть действительно постоянно идёт и на взрослых соревнованиях, и на юниорских стартах противостояние двух самых упоминаемых тренеров. К сожалению или к счастью, она это заслужила благодаря своей тренерской работе. Такое пристальное внимание к Евгению происходит за счёт того, что он — великий спортсмен, мол, получится или нет… Но всё-таки человек уже как-никак восемь лет тренирует, хотя мог бы ничего не делать и жить, положить денежки на счёт, сдать в аренду свои помещения и ничего не делать, но человек работает.

Почему-то, когда Ярослав Хрулёв ушёл к Тутберидзе, никто не сказал, какой же он предатель, как же он мог покинуть великого Плющенко. Спокойно отпустили, сказали: «Ярослав, ты с нами был семь лет — конечно, иди». Но зато, когда к нам кто-то пришёл, это предательство, это ужас. Почему такие двойные стандарты, ребята? Мой муж тренировал пять лет Муравьёву, Хрулёва — семь лет. Огромное количество детей, которые сейчас у него тренируются. Он каждый божий день это делает. Почему я это знаю? Потому что у нас академия находится в 30 м от дома.

И если тебя спрашивают про человека, спортсмены которого занимают и первое, и второе места, а ты отвечаешь: «А он есть?» Я считаю, что это просто полнейшее неуважение. И вот такая Этери Тутберидзе мне непонятна», — сказала Рудковская на YouTube-канале Медведевой.