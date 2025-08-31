«Безумные деньги предлагали за интервью». Рудковская — о подробностях скандала с Розановым

Директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала подробности разбирательства семьи Вероники Жилиной с тренером Сергеем Розановым после признания фигуристки о домогательствах.

«Когда Людмила Николаевна [Алфёрова] написала это, она с нами не советовалась, не получала одобрения или команды. Это было их решение написать об этом. Почему вот раньше, допустим, ребёнок не сказал, или вы не написали? Потому что ребёнку было в тот момент 11, 12, 13, 14, 15, 16 лет, и вот в 17 лет они решили об этом рассказать.

Как только она написала, мы находились в городе Иркутске, у нас было шоу там. Мне звонит из-за границы Серёжа, говорит: «Яна, как же так?». Я говорю: «Серёжа, подожди, а почему у тебя вопросы ко мне? Как-то даже нелогично». Если есть вопросы, ты можешь созвониться с Людмилой Николаевной, с Вероникой, с папой Владом, который тоже работает у нас.

Да, я с ними в хороших отношениях, но почему звонок мне? Он говорит: «Вы можете помочь, что-то сделать?». Говорю: «Ну я могу сказать, что, если у тебя такая ситуация есть, ты должен решить с ними этот вопрос». Он: «Не буду с ними ничего решать, это неправда, вы что, не верите?».

Я ответила: «Скажи, пожалуйста, вот было две темы, они меня очень до сих пор волнуют. Ответь на два вопроса: это было или не было?». Он мне отвечает. Говорю: «Ну всё, спасибо». Звоню людям и говорю: «Сейчас хочу проверить информацию. Такое было или не было?». Информацию, которую он мне дал, оказалась абсолютной ложью.

Это касалось двух моментов нашего сотрудничества. В обоих случаях он меня обманул. Я позвонила Нике и сказала: «Это серьёзное обвинение, ты уже взрослый человек, ты понимаешь, что стоит за такими обвинениями. Тем более что тренер молодой, это очень большой мазок тёмной краски на всю его карьеру». Она сказала: «Это было, Яна Александровна, я вам клянусь» — рассказала, как это было.

Я позвонила Людмиле Николаевне и сказала: «Какие ваши действия?». Она говорит: «У нас есть не только этот разговор, у нас есть ещё люди, которые готовы рассказать». Но так как началась история с переходом Вероники за другую страну, семья Вероники приняла решение пока поставить на стоп всё это разбирательство, потому что они хотели спокойно перейти без всяких скандалов. Безумные деньги предлагали за интервью Веронике, причём не только российские каналы», — сказала Рудковская на YouTube-канале Медведевой.