«Те, кого не берёт Тутберидзе, идут к Плющенко». Рудковская — о переманивании фигуристов

Продюсер Яна Рудковская в шоу Евгении Медведевой «БеСкомментариев» опровергла информацию о целенаправленном переманивании Евгением Плющенко спортсменов Этери Тутберидзе. По её словам, в отношении двух тренеров действуют двойные стандарты, меж тем академия «Ангелы Плющенко» предлагает фигуристам лучшие условия и не противится их переходу к конкурентам.

«У неё всё время считают, что кто-то кого-то переманивает. Никто никого не переманивает. Два года папа Саши Трусовой вёл переговоры с Евгением — Саша хотела уйти от Этери Георгиевны. Алёна Косторная, посмотрев, что Саша ушла, и, наверное, благодаря ещё Серёже Розанову, пошла за ним. Кто кого переманивал? Мы даём условия — люди приходят.

Огромное количество детей. Девочка пришла в прошлом году — Моногарова [Кира]. Они полгода не хотели давать зачётку. Мы всех подключали, включая федерацию, Евгений звонил и просил, мама звонила и просила. А у нас — пожалуйста. Попросили зачётку — сразу отдали. Какие проблемы? Парсегова [Арина] попросила зачётку — сразу отдали. Почему наши спортсмены, получается, к Этери Георгиевны все приходят, а мы всех переманиваем?

И потом давай я открою небольшой секрет Полишинеля: майское окно, пошёл клич по всем городам и регионам, что можно перейти, мол, мы готовы к просмотру. И вот тогда огромное количество детей идёт к команде Этери Георгиевны. Они уже приходят к ней подготовленными спортсменами, которые три-три прыгают, четверные прыжки, три с половиной аксель. И, конечно, она видит, что они офигенные, она их берёт. И они соревнуются, крутятся в этой группе, и из них выживают, доходят до взрослых лучшие спортсмены.

Что, Серёжа Давыдов плохой тренер? Кто знает Сергея Давыдова? Никто не знает, хотя 50 процентов детей с ультра-си в этой стране воспитал Сергей. А потом они ему пишут посты: «Дорогая команда «Давыдов и Ко», спасибо за бесценно прожитые годы, что вы нас всему научили, но нам надо идти дальше». Куда идти дальше, друзья мои? Вас всему научили, вы обучились четверным прыжкам, всем тройным. Куда ещё лучше? За второй оценкой в команду Тутберидзе, так как она может воспитать олимпийских чемпионов.

Конечно, когда к ней со всей страны едут таланты и после они ещё отбирают, всё хорошо. Ты представляешь? И Сарновских она не взяла, и Титову, и Соню Муравьёву она не взяла. И вот те, кого не берёт Тутберидзе, идут к Плющенко. Это абсолютнейший факт», — сказала Рудковская на YouTube-канале Медведевой.