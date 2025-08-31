Скидки
«Унижал детей, оскорблял, бил чехлами». Рудковская — о продолжении скандала с Розановым

Яна Рудковская
Директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала, что разбирательства с тренером по фигурному катанию Сергеем Розановым из-за неподобающего поведения могут продолжиться.

«Я хочу сказать, что это не конец этой истории. Более чем уверена, что просто не хотели омрачать вот это переходное окно. К сожалению, оно пока не случилось, но я надеюсь, что две федерации найдут компромиссное решение, российское и азербайджанское. Во многом благодаря всё-таки этому переходу, думаю, не состоялся громкий процесс, ну это стоит сказать. Однако это не значит, что это точка. Я не уверена, что семья Ники это так оставит.

А так информация собирается, копится, это же не за один раз — позвонили, побежали и рассказали. То, что он унижал детей, оскорблял, бил чехлами очень сильно и жестоко. Не хочу говорить про ребят, которые тренируются у Этери Георгиевны, про их кейсы, но я их тоже знаю, и там тоже было ужасное отношение Сергея к маленьким детям», — сказала Рудковская на YouTube-канале Медведевой.

Напомним, в мае 2025 года Вероника Жилина обвинила Сергея Розанова в домогательствах, когда ей было 11 лет. Также против специалиста выступил Александр Плющенко, рассказав про случай с оскорблениями после тренировки.

