Рудковская: если бы Трусова не перешла к Тутберидзе — могла бы выиграть Олимпиаду

Продюсер Яна Рудковская в шоу Евгении Медведевой «БеСкомментариев» рассказала о том, как проходил переход Александры Трусовой от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе перед Олимпиадой в Пекине.

«Я по-прежнему считаю, что, если бы Саша не перешла, она могла бы выиграть Олимпийские игры, потому что Женя очень ей горел. Понятно, что Этери — сильная женщина, в ней есть некие качества, которых пока нет у Евгения, и, наверное, у него их никогда и не будет, потому что у него совершенно не такой подход. Он занимает такую же позицию, как Алексей Николаевич Мишин: он будет тренировать только тогда, когда он этого хочет, пока ему это надо. И если он видит, что нет химии, то перестаёт тренировать, говорит: «Нет, ничего с этим спортсменом больше не будет, потому что либо он, этот спортсмен, меняется, как я говорю, либо ничего не будет происходить».

Если бы в тот момент, когда с Сашей был вот этот небольшой конфликт, когда он ей говорил, что не надо выходить на 3,5 аксель, а она говорила, что надо, хочет попробовать, то… На всех тренировках есть эти видео из Стокгольма, катала произвольную программу с пятью четверными. То есть первый прокат произвольной программы с пятью четверными должен был быть в Стокгольме.

Но что-то пошло не так, потому что случился конфликт тренера-ученицы. Стратегически Евгений настаивал не рисковать с акселем, а Саша всё-таки хотела кататься с ним. На фоне этого случился конфликт, она сорвала короткую программу и стала двенадцатой. В итоге — третье место. Хотя ты же понимаешь, сделай она всё чисто в короткой и сделай три-четыре четверных, которые для неё «изи», она была бы чемпионкой мира.

Она стала бронзовым призёром с Женей. И после этого, когда она приехала, я сразу сказала ему: «Женя, пока ты не наладишь контакт с ней». А он говорит: «Пока контакта нет, я не буду ни на чём настаивать». Он может себе позволить себе не уговаривать учеников остаться с ним. Потому что он Плющенко. И всё, Саша ушла», — сказала Рудковская в видео на YouTube-канале Медведевой.