«Не финансовый интерес». Рудковская — о приглашении Трусовой, Щербаковой, Медведевой в шоу

Продюсер Яна Рудковская в шоу Евгении Медведевой «БеСкомментариев» высказалась об отношениях с примами ледовых шоу Евгения Плющенко. По её словам, возвращение Александры Трусовой, как и заключение соглашения с Анной Щербаковой, произошло по одной причине.

«Почему Трусова вернулась? Она всегда знала, что мы очень хорошо к ней относимся. Мы дружить не переставали. Женя болел за неё на Олимпиаде и сказал тогда свою крылатую фразу, что «физуха у Трусовой лучше, чем у Криштиану Роналду».

Хотя потом он честно сказал, что будет какая-то стратегическая ошибка с ней — это и случилось в короткой программе. Замечу, та же самая. Поэтому он поставил серьёзные деньги на Щербакову и выиграл. Он всегда говорил, что Саша должна доверять не только своему сердцу, но и тренерской тактике. Он сказал, что, скорее всего, команда поставит ей 2,5, а она пойдёт на 3,5. Это будет стоить ей золота. И вот так оно и произошло.

А вернулась к нам не только Саша, но и Алёна Косторная. К нам пришла и пять лет уже тренирует Юлия Липницкая. Все примы собрались у нас. Начиная с Юли, которая является одним из тренеров на нашей московской арене, Саши, которая готовилась к контрольным прокатам у нас в прошлом году, и заканчивая Алёной, которая иногда тренирует у нас, а также является одной из прим в шоу. Все они, а ещё Аня Щербакова и ты (Евгения Медведева — Прим. «Чемпионат») пополнили наши ряды, потому что это не финансовый интерес. Мы просто посидели, пообщались, по-человечески договорились посотрудничать. Я сразу говорила, что никого не переманиваю. Предлагаю поработать в рамках спецпроекта.

И ещё, на мой взгляд, мы с Евгением сделали колоссальное вложение в бренд Саши Трусовой, потому что те роли, которые я ей подбирала, усилили его. Согласись, и «Русалочка», и «Снегурочка», и «Золушка», и «Чёрный лебедь».

Все возвращаются по нескольким причинам — потому что мы открытые, комфортные, добрые, гостеприимные, щедрые, понятийные, и в последнюю очередь у нас стоит вопрос денег. Мы состоятельные люди, мы давным-давно заработали деньги. И сейчас для нас, для меня лично и для моего мужа, это хобби, которое гарантирует капитализацию наших объектов, они растут в цене», — сказала Рудковская в видео на YouTube-канале Медведевой.