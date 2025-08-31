Рудковская раскрыла подробности заключения контрактов с фигуристами в «Ангелах Плющенко»

Директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала о процессе заключения спонсорских контрактов с фигуристами.

«Наши юристы с разными детьми подписывают совершенно разные контракты. Кто-то хочет на пять лет, кто-то — на 10 лет. Не надо забывать, что у контракта есть две стороны — как права, так и обязанности. То есть если у тебя нет денег… Для этого контрактное соглашение не подписывается. Конечно. Если у тебя АП там, пусть им говорят, а мы вот не будем вас спонсировать.

Есть дети, которым, например, мы покрываем только жильё и абонемент, либо только абонемент, то есть разные существуют спонсорские контракты. А есть, скажем так, пять человек у нас в академии, наши самые топы, которым мы покрываем всё. Проживание, коньки, бесконечные эти допы, бесконечные эти костюмы и программы — у них постоянно что-то меняется, рвётся и так далее, коньки тоже ломаются. То есть это большие суммы в год. Что за это получает спортсмен? Он получает полностью всю спортивную подготовку под ключ. Что получает Академия? Академия получает уверенность при этом контракте, что спортсмен, которого мы финансировали, воспитывали, никуда не уйдёт. А если он всё-таки хочет уйти, он возмещает нам ту сумму за год, за два, за три и так далее, разные есть контракты», — сказала Рудковская в видео на YouTube-канале Медведевой.

Напомним, в прошлом году академия «Ангелы Плющенко» выиграла суд против мамы фигуристки Арины Парсеговой, стороне спортсменки пришлось возмещать более 1 млн рублей расходов на тренировочный процесс