Рудковская: Тутберидзе — self-made woman в спорте, она всех держит за яйца

Продюсер Яна Рудковская в шоу Евгении Медведевой «БеСкомментариев» поделилась мнением о положительной стороне Этери Тутберидзе.

«Какая позитивная сторона у Этери Тутберидзе? Я прочитала её интервью и подписываюсь под каждым тезисом, особенно что касается отношений с родителями. У нас нет опции кому-то из родителей написать мне или Евгению. Есть огромное количество людей, методистов, администраторов, ассистентов, через которых мы общаемся. Мы полностью теперь закрыты от родителей. Поэтому теперь каждому родителю, который уходит, я дарю книгу. Точнее, две любимые книги. Первая — это «Сказка о золотой рыбке» Александра Сергеевича Пушкина. И вторая — «Золотая антилопа». В принципе, конец один и тот же у двух сказок. Чтобы вы, друзья мои, не остались у разбитого корыта. Потому что всё мало-мало-мало…

Прочитав интервью Тутберидзе, я её зауважала. Она была нонеймом в спорте. Она не была «прыжковиком», она не прыгала, в отличие от Евгения, ультра-си, у неё не было ни одного титула в спорте, но она смогла за счёт своего труда, за счёт того, что у неё классная коммуникация, менеджерская составляющая, создать прекрасную команду, где есть человек, который занимается прыжками, человек, который занимается программами. И она всё это менеджерит, прости за выражение, всех держит за яйца. И они все работают, как и она.

Она абсолютнейший фанат фигурного катания, которая свою жизнь, как и Татьяна Анатольевна Тарасова, положила на этот спорт. Она живёт только работой, и она абсолютнейшая self-made woman в спорте, которая создала команду, выигравшую три последние Олимпиады», — сказала Рудковская в видео на YouTube-канале Медведевой.