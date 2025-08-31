Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Рудковская: все эти неблагодарные родители-сектанты — они должны быть наказаны

Яна Рудковская
Директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о том, почему судилась с мамой экс-ученицы школы Арины Парсеговой из-за спонсорского контракта.

«Нам нужно было создать прецедент, чтобы видели: все эти неблагодарные родители-сектанты — они должны быть наказаны. Сектанты — это потому что они живут, они не работают, Жень. Они сидят, смотрят в это окно в ресторане на детей, с утра до ночи живут только вот этой жизнью. У них вообще нет других увлечений, нет другой жизни, они живут только с фигурным катанием. Они не увлекаются музыкой, не обучают детей, а живут только тем, кто что прыгнул, кто что сделал. И это, к сожалению, большая проблема в фигурном катании, моя большая боль — это родители. Поэтому я сказала, что должно быть так, значит, они заплатят всё. Вот такое моё было решение, такое решение было у Евгения», — сказала Рудковская в видео на YouTube-канале Медведевой.

Напомним, судебный процесс случился год назад, академия выиграла дело, сторона фигуристки обязана была выплатить расходы на тренировочный процесс в размере 1,2 млн рублей.

