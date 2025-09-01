Семененко — об олимпийском сезоне: верю, что будет интересным и захватывающим

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко поделился ожиданиями от предстоящего сезона, отметив, что ему нравится совмещать свою спортивную карьеру с обучением в университете.

«Это важный день в жизни каждого человека. Как для маленьких ребят, школьников, так и для студентов. Надеюсь, что следующий учебный год будет интересным, несложным, хотелось бы. То же самое можно сказать и насчёт спортивного момента, верю, что сезон будет интересным и захватывающим.

Мне нравится сочетать спорт с учёбой в медицинском вузе, это интересно, присутствует определённая динамика, постоянно в движении, даже начал получать от этого удовольствие», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.