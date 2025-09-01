Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Семененко — об олимпийском сезоне: верю, что будет интересным и захватывающим

Семененко — об олимпийском сезоне: верю, что будет интересным и захватывающим
Комментарии

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко поделился ожиданиями от предстоящего сезона, отметив, что ему нравится совмещать свою спортивную карьеру с обучением в университете.

«Это важный день в жизни каждого человека. Как для маленьких ребят, школьников, так и для студентов. Надеюсь, что следующий учебный год будет интересным, несложным, хотелось бы. То же самое можно сказать и насчёт спортивного момента, верю, что сезон будет интересным и захватывающим.

Мне нравится сочетать спорт с учёбой в медицинском вузе, это интересно, присутствует определённая динамика, постоянно в движении, даже начал получать от этого удовольствие», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
«Это было полнейшее неуважение». Рудковская пришла к Медведевой и разнесла Тутберидзе!
«Это было полнейшее неуважение». Рудковская пришла к Медведевой и разнесла Тутберидзе!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android