Фигурное катание

Семененко прокомментировал своё возможное участие в этапе Кубка Санкт-Петербурга

Комментарии

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко поделился мнением о своём возможном участии в этапе Кубка Санкт-Петербурга, отметив, что решение в этом вопросе остаётся за тренерским штабом.

«Уточню у Алексея Николаевича, но мне кажется, что всё-таки не буду выступать на Кубке Санкт-Петербурга. Однако если скажут, что нужно – значит, буду выступать. Посмотрим. Как решит наш тренерский штаб», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Первый этап Кубка Санкт-Петербурга пройдёт 2 и 3 сентября. Он является отборочным турниром для первого и второго этапов Гран-при России.

