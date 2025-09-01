Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Семененко — о короткой программе: музыку предложил я, Мишин доверился моему вкусу

Семененко — о короткой программе: музыку предложил я, Мишин доверился моему вкусу
Комментарии

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко высказался о музыке в своей короткой программе.

«Не помню, чтобы я посещал такие мероприятия, но всегда находил для себя интересные события, сам их находил для себя.

Алексей Николаевич предупредил меня, что предстоит выступление на этом катке, уточнил момент по музыке, тренер сказал мне катать короткую программу предстоящего сезона. Программа очень классная.

Музыку предложил я, Алексей Николаевич доверился моему музыкальному вкусу, за что я ему очень благодарен. Сейчас идёт тренировочный процесс, жду открытых прокатов, накатываем как короткую, так и произвольную. Будем ждать», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Гуменник стремится в элиту фигурного катания с пятью квадами. А кто уже в этом клубе?
Гуменник стремится в элиту фигурного катания с пятью квадами. А кто уже в этом клубе?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android