Семененко — о короткой программе: музыку предложил я, Мишин доверился моему вкусу

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко высказался о музыке в своей короткой программе.

«Не помню, чтобы я посещал такие мероприятия, но всегда находил для себя интересные события, сам их находил для себя.

Алексей Николаевич предупредил меня, что предстоит выступление на этом катке, уточнил момент по музыке, тренер сказал мне катать короткую программу предстоящего сезона. Программа очень классная.

Музыку предложил я, Алексей Николаевич доверился моему музыкальному вкусу, за что я ему очень благодарен. Сейчас идёт тренировочный процесс, жду открытых прокатов, накатываем как короткую, так и произвольную. Будем ждать», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.