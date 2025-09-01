Скидки
«Страшно было там стоять». Семененко — о своём прыжке с 90-метровой башни

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко рассказал о своём прыжке с 90-метровой башни во время отпуска.

«Прыжок с высокой башни? Мне изначально подарили сертификат, там был широкий выбор развлекательного контента. Я пока листал, нашёл полёты на вертолёте, на лошадях катание. Но вот это я не пробовал. Попробовал – понравилось. Страшно было там стоять, а прыгать не страшно.

Подарят сертификат – повторю. В Сочи есть прикольная вышка, некоторые мои друзья уже пробовали, наш тренер по ОФП Егор любит такие вещи. Он попробовал, ему понравилось. Посмотрим, если выпадет возможность – попробую.

Наблюдать за кем-то, если будем смотреть наш вид спорта, когда люди болеют за своих ребят, за своих близких людей, тяжелее, чем выступать, как мне кажется. Алексей Николаевич потом посмотрел в соцсетях», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

