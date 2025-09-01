«Произошли колоссальные изменения в жизни». Лутфуллин — об олимпийском сезоне

Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин высказался о предстоящем олимпийском сезоне и поделился настроем на выступления.

«У меня этим летом произошли колоссальные изменения в жизни, тем не менее с хорошим настроением, с боевым характером буду выступать. Конкуренция – это всегда интересно, сложно. Это мотивирует», – передаёт слова российского фигуриста корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее 21-летний Глеб Лутфуллин стал победителем турнира «Открытие Байкала» — 2025, который прошёл на открытом льду в конце февраля — начале марта в закрытом формате.