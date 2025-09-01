Скидки
Фигурное катание

Лутфуллин: чаще всего за автографом подходят в «Макдоналдсе»
Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин назвал необычные места, в которых у него просили автограф.

«Были такие праздники, помню, что к нам приходили именитые спортсмены, проводили мастер-класс, выступали. Это было не к 1 сентября, таких мероприятий не было.

Первыми спортсменами, у которых я взял автограф, были Алексей Тихонов и Мария Петрова. Это было в Казани, к нам пришли такие мастера! На тот момент я не понимал, кто это, но потом понял, что это известные спортсмены. Как ни странно, однако чаще всего приходят за автографом в «Макдоналдсе», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее 21-летний Глеб Лутфуллин стал победителем турнира «Открытие Байкала» — 2025, который прошёл на открытом льду в конце февраля — начале марта в закрытом формате.

