Фигурное катание

Семененко и Муравьёва снялись с этапа Кубка Санкт-Петербурга, Гуменник выступит

Комментарии

Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко и серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва снялись с этапа Кубка Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Их имена отсутствуют в стартовых списках, хотя изначально Муравьёва и Семененко числились в заявке на старт.

При этом двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник выступит на этапе Кубка Санкт-Петербурга, его фамилия присутствует в стартовых списках, которые вывесили в Академии фигурного катания.

Первый этап Кубка Санкт-Петербурга состоится со 2 по 3 сентября.

