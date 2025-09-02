Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова сообщила, что поставила первую после родов программу для шоу

Трусова сообщила, что поставила первую после родов программу для шоу
Александра Игнатова (Трусова).
Комментарии

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что поставила первую после родов программу. Новую постановку спортсменка планирует показать в шоу.

«50 минут на льду прошли отлично! Программа для первого шоу поставлена. Выбранный для постановки трек уже давно на репите, и каждый раз, когда я его слышу, хочу поскорее бежать на лед. Надеюсь, вы ждёте моего выступления так же сильно, как и я», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

6 августа 2025 года Александра и её супруг, российский фигурист Макар Игнатов, стали родителями. Трусова родила мальчика, которому дали имя Михаил.

Материалы по теме
Трусова вышла на лёд с сыном! Прошло всего девять дней после родов
Трусова вышла на лёд с сыном! Прошло всего девять дней после родов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android