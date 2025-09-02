Трусова сообщила, что поставила первую после родов программу для шоу

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что поставила первую после родов программу. Новую постановку спортсменка планирует показать в шоу.

«50 минут на льду прошли отлично! Программа для первого шоу поставлена. Выбранный для постановки трек уже давно на репите, и каждый раз, когда я его слышу, хочу поскорее бежать на лед. Надеюсь, вы ждёте моего выступления так же сильно, как и я», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

6 августа 2025 года Александра и её супруг, российский фигурист Макар Игнатов, стали родителями. Трусова родила мальчика, которому дали имя Михаил.