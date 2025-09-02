Скидки
Пётр Гуменник с личным рекордом выиграл короткую программу на Кубке Санкт-Петербурга

Пётр Гуменник с личным рекордом выиграл короткую программу на Кубке Санкт-Петербурга
Двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник одержал победу в короткой программе на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга. За своё выступление он набрал 108,18 балла, это его лучший результат в карьере. Пётр чисто исполнил короткую программу с двумя старшими четверными прыжками: флипом в каскаде с тулупом и сольным лутцем.

Второе место занял Семён Соловьёв с результатом 79,91 балла, тройку лучших замкнул Игорь Ефимчук (77,69).

Фигурное катание. Кубок Санкт-Петербурга, Первый этап. Мужчины. Короткая программа, результаты:

  1. Пётр Гуменник — 108,18 балла (личный рекорд)
  2. Семён Соловьёв — 79,91 балла
  3. Игорь Ефимчук — 77,69 балла
