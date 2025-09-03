Гущина рассказала о работе с Авербухом и Масленниковой над новой произвольной программой

Российская фигуристка Ксения Гущина высказалась о работе над новой произвольной программой, которую ставят Илья Авербух с Еленой Масленниковой.

«Чувствую себя хорошо, сейчас начало сезона, много энергии и сил. Хочется выступать, накатывать программы, чтобы к главным стартам подойти в хорошей форме.

Какой из образов в новых программах более комфортный? Оба этих образа совершенно новые, танцевальные и необычные. Очень отличаются от того, что я катала до этого. Мне в них комфортно, мне они очень нравятся, надеюсь, что по ходу сезона я раскрою их намного сильнее. Короткую программу ставил Артём Федорченко, произвольную – Илья Авербух с Еленой Масленниковой, дорабатывали её с нашей командой – Александриной Дегтярёвой, Дианой Митиной и Марией Тренькаевой. Музыку на короткую программу предложили Артём совместно с Александриной Сергеевной, мне понравилась идея. На произвольную музыку из первой части предложил Илья Авербух, а вторую – наша команда. Соединили, получилось необычно», – передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В короткой программе нового сезона Гущина катается под композицию Big Spender, в произвольной – под песню Come Together в современной обработке.